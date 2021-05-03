Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано у берегов Японии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 155 км от города Ишигаки (префектура Окинава).
Очаг подземных толчков залегал на глубине 190 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Индонезии.
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