Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано у берегов Японии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 155 км от города Ишигаки (префектура Окинава). Очаг подземных толчков залегал на глубине 190 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Индонезии.