Синоптик рассказал о высоком риске пожаров в ряде регионов России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидается высокий уровень пожароопасности.
Синоптик рассказал о высоком риске пожаров в ряде регионов России
  • РИА Новости

«Уральский федеральный округ и юг Западной Сибири — именно здесь будут очень большие площади четвёртого класса пожарной опасности», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, это касается Курганской области, юга Тюмени, Омской, Томской и Новосибирской областей.

Синоптик отметил, что высокий уровень пожароопасности в данных регионах сохранится минимум до 5 мая.

Как уточняется, это связано с тёплой погодой и дефицитом осадков в марте и апреле.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что в Московской области введут особый противопожарный режим с 1 мая.

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