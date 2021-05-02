Синоптик рассказал о высоком риске пожаров в ряде регионов России
- РИА Новости
«Уральский федеральный округ и юг Западной Сибири — именно здесь будут очень большие площади четвёртого класса пожарной опасности», — приводит ТАСС слова Вильфанда.
По его словам, это касается Курганской области, юга Тюмени, Омской, Томской и Новосибирской областей.
Синоптик отметил, что высокий уровень пожароопасности в данных регионах сохранится минимум до 5 мая.
Как уточняется, это связано с тёплой погодой и дефицитом осадков в марте и апреле.
Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что в Московской области введут особый противопожарный режим с 1 мая.