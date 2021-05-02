Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Чили
Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано у берегов Чили в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 14 км к юго-востоку от чилийского города Кокимбо.
Очаг залегал на глубине 12 км.
Ранее землетрясение магнитудой 6,6 произошло у северо-восточного побережья японского острова Хонсю.
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