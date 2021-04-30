Певица Линда прокомментировала проведение фестиваля «Нашествие» в Серпухове

Певица Линда прокомментировала проведение фестиваля «Нашествие» в подмосковном Серпухове.

«Хочется верить, что «Нашествие» возвращается с новой энергией, мощью и осознанием ценности и хрупкости нашего мира», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, фестиваль — это не место, а люди, которые его делают, аудитория и участники. Новое место, отметила она, открывает новые горизонты.

«А значит, вдохновение и желание у нас — музыкантов — говорить музыкой», — добавила Линда.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.