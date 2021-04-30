Лидер группы «Наив» поделился ожиданиями от фестиваля «Нашествие»

Лидер группы «Наив» Александр Иванов поделился ожиданиями от фестиваля «Нашествие», который состоится в подмосковном Серпухове.

«Уверен, что «Нашествие» в 2021 году состоится и ознаменует собой некую черту, которая отделяет нас от привычной и нормальной жизни. Пускай так и будет», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, новое место проведения вдохнёт новую жизнь в фестиваль. Как считает Иванов, нужно периодически что-то менять.

«Тем более что и вся эта ковид-ситуация способствует договорённостям на новых уровнях, по новым правилам, находить какие-то новые компромиссы, так что уверен, что новое место будет не хуже старого», — сказал музыкант.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян прокомментировала сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.