Метеоролог рассказал, когда в России начнётся лето

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Метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в России начнётся лето.
Метеоролог рассказал, когда в России начнётся лето
  • РИА Новости

«Если первая декада мая на 2—5 °С холоднее нормы, то вторая декада уже около нормы, а в третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1—3 °С», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, тогда начнётся наступление климатического лета, которое обычно в Москве происходит 28 мая.

Как считает Тишковец, вход в лето будет точно по графику, возможно, с небольшим опережением.

Ранее Тишковец в беседе с газетой «Известия» рассказал о погоде в Центральной России в майские праздники.

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