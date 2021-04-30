Метеоролог рассказал, когда в России начнётся лето

Метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в России начнётся лето.

«Если первая декада мая на 2—5 °С холоднее нормы, то вторая декада уже около нормы, а в третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1—3 °С», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, тогда начнётся наступление климатического лета, которое обычно в Москве происходит 28 мая.

Как считает Тишковец, вход в лето будет точно по графику, возможно, с небольшим опережением.

Ранее Тишковец в беседе с газетой «Известия» рассказал о погоде в Центральной России в майские праздники.