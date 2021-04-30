Музыкант Алексей Горшенёв назвал интересным решение провести «Нашествие» в Серпухове

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Лидер проекта «Горшенёв» Алексей Горшенёв прокомментировал переезд фестиваля «Нашествие» в подмосковный Серпухов.
Музыкант Алексей Горшенёв назвал интересным решение провести «Нашествие» в Серпухове
  • ©nashestvie.ru

«Хочу всех поздравить и пригласить на это мегасобытие. Даже не подозреваю, каких усилий это стоило организаторам», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, новая площадка — это интересно.

Как предположил Горшенёв, «Нашествие» покажет, что люди могут объединяться так же, как и раньше, и концерты будут идти на ура.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.

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