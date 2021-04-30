Актёр Никита Панфилов рассказал о творческих планах

Короткая ссылка
Российский актёр Никита Панфилов, звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Пёс», рассказал о творческих планах и о том, как собирается праздновать своё 42-летие.
Актёр Никита Панфилов рассказал о творческих планах
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В беседе с Nation News Никита Панфилов признался, что свой день рождения (30 апреля) планирует провести с родными и близкими людьми.

«День рождения я планирую отметить дома с близкими и друзьями. День рождения — это праздник больше для друзей, нежели для меня, всегда и у матери, и отца, и у всех, наверное, дома так», — поделился актер.

Говоря о творческих планах, Панфилов упомянул новый проект, однако подробности оставил в секрете.

«Новый сезон сериала «Пёс» выйдет. Один новый проект я оставлю пока без огласки, пока ещё не знаю, когда выйдет, озвучу попозже, придержу пока в секрете», — отметил артист.

Ранее актёр Леонид Ярмольник в беседе с ФАН рассказал о своём дне рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить