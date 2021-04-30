Актёр Никита Панфилов рассказал о творческих планах

Российский актёр Никита Панфилов, звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Пёс», рассказал о творческих планах и о том, как собирается праздновать своё 42-летие.

В беседе с Nation News Никита Панфилов признался, что свой день рождения (30 апреля) планирует провести с родными и близкими людьми.

«День рождения я планирую отметить дома с близкими и друзьями. День рождения — это праздник больше для друзей, нежели для меня, всегда и у матери, и отца, и у всех, наверное, дома так», — поделился актер.

Говоря о творческих планах, Панфилов упомянул новый проект, однако подробности оставил в секрете.

«Новый сезон сериала «Пёс» выйдет. Один новый проект я оставлю пока без огласки, пока ещё не знаю, когда выйдет, озвучу попозже, придержу пока в секрете», — отметил артист.

Ранее актёр Леонид Ярмольник в беседе с ФАН рассказал о своём дне рождения.