Синоптики предупредили о сильном снеге с дождём в Южно-Сахалинске
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru.
На территории областного центра, а также Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского районов в ночь на 1 мая ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега с дождём и ветер 15—20 м/с.
Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле МЧС.
Жителям этих районов рекомендовали без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов и принять необходимые меры безопасности.
Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Пермском крае синоптики прогнозируют похолодание и дожди в начале мая.