Синоптики предупредили о сильном снеге с дождём в Южно-Сахалинске

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На Южно-Сахалинск 1 мая обрушится сильный снег с дождём, рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Синоптики предупредили о сильном снеге с дождём в Южно-Сахалинске
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru.

На территории областного центра, а также Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского районов в ночь на 1 мая ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега с дождём и ветер 15—20 м/с.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле МЧС.

Жителям этих районов рекомендовали без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов и принять необходимые меры безопасности.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в Пермском крае синоптики прогнозируют похолодание и дожди в начале мая.

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