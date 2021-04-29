На Люсиновской улице в Москве отремонтируют фасады исторических зданий
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Квартал, состоящий из 12 фабричных домов, был построен в 1926—1927 годах в духе советского авангарда. Это один из первых районов массовой конструктивистской застройки 1920-х годов. Все дома изначально имели четыре этажа, в 1930-х годах некоторые из зданий были дополнительно надстроены.
Ранее ФАН сообщал, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего в Успенском Вражке.