На Люсиновской улице в Москве отремонтируют фасады исторических зданий

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В 2021 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы запланировал обновление фасадов исторических зданий, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики «Гознак» на Люсиновской улице.
На Люсиновской улице в Москве отремонтируют фасады исторических зданий
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Квартал, состоящий из 12 фабричных домов, был построен в 1926—1927 годах в духе советского авангарда. Это один из первых районов массовой конструктивистской застройки 1920-х годов. Все дома изначально имели четыре этажа, в 1930-х годах некоторые из зданий были дополнительно надстроены.

Ранее ФАН сообщал, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего в Успенском Вражке.

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