Иван Демьян высказался о переезде фестиваля «Нашествие» в Подмосковье

Лидер группы «7Б» Иван Демьян прокомментировал переезд фестиваля «Нашествие» в Московскую область.

«В этом году фестиваль поменяет место проведения, но это круто. Такие эксперименты, которые судьба даёт пережить «Нашествию», они всегда идут только на пользу», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, где бы ни проходил фестиваль, он всегда хорошо организован.

Демьян поздравил «Нашествие» с новой страницей в истории, пожелал позитива и удачного решения всех вопросов.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.