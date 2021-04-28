Линда Лапиньш рассказала о своей роли в сериале «Коса»

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Актриса Линда Лапиньш рассказала о своей роли в сериале «Коса», который был представлен во внеконкурсной программе ММКФ «Первая серия. Дубль второй».
Линда Лапиньш рассказала о своей роли в сериале «Коса»
  • © li_lapinsh
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«Если говорить о карьере, то я сыграла уже более 30 ролей, но по масштабу это одна из четырёх моих крупных работ. В «Косе», снятой режиссёром Игорем Волошиным, я играю следователя Еву Кайдас, которая вместе с журналистом ищет серийного убийцу, маньяка с чёткой системой выбора жертв», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, это история двух людей, которые побеждают своих внутренних демонов и сражаются со злом.

«Герои пройдут множество испытаний, чтобы остановить маньяка и упрятать его за решётку», — отметила актриса.

Она добавила, что съёмки проходили в Калининграде и пейзажи создали дополнительную атмосферу для психологического рисунка роли.

Ранее режиссёр Александр Миндадзе в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильме «Паркет».

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