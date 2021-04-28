На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
- Reuters
Согласно опубликованным данным, эпицентр землетрясения находился в 203 км от села Мильково.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 43 км.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление МЧС России, жертв и разрушений нет.
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