Эксперт оценил будущее кинопроизводства

Кинокритик Егор Москвитин оценил будущее кинопроизводства.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что бюджеты будут «сдуваться» в тех случаях, когда речь идёт о проверках новой гипотезы.

«То есть создание фильма, в основе которого не лежит статья в журнале, научная книга, подкаст, видеоигра или старый фильм, а все новые идеи действительно будут становиться дешевле в производстве, потому что очень велик риск ошибиться и провалиться», — пояснил он.

Как прогнозирует эксперт, компании будут вкладываться лишь в те проекты, которые уже проверены на аудитории.

«Поэтому в ближайшем будущем мы с вами придём к ситуации, когда новые идеи потребуют огромной отваги, а на телевидении и в стримингах — точно так же, как и в кинопрокате, — будут сплошные блокбастеры, комиксы и прочие гипотезы, которые проверены заранее», — добавил Москвитин.

Ранее актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу «Великолепный век», рассказала в беседе с ФАН о новом фильме «Улей», который был представлен на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Специальные показы».