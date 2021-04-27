Эксперт оценил будущее кинопроизводства

Короткая ссылка
Кинокритик Егор Москвитин оценил будущее кинопроизводства.
Эксперт оценил будущее кинопроизводства
  • © lisegagne
  • Gettyimages.ru

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что бюджеты будут «сдуваться» в тех случаях, когда речь идёт о проверках новой гипотезы.

«То есть создание фильма, в основе которого не лежит статья в журнале, научная книга, подкаст, видеоигра или старый фильм, а все новые идеи действительно будут становиться дешевле в производстве, потому что очень велик риск ошибиться и провалиться», — пояснил он.

Как прогнозирует эксперт, компании будут вкладываться лишь в те проекты, которые уже проверены на аудитории.

«Поэтому в ближайшем будущем мы с вами придём к ситуации, когда новые идеи потребуют огромной отваги, а на телевидении и в стримингах — точно так же, как и в кинопрокате, — будут сплошные блокбастеры, комиксы и прочие гипотезы, которые проверены заранее», — добавил Москвитин.

Ранее актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу «Великолепный век», рассказала в беседе с ФАН о новом фильме «Улей», который был представлен на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Специальные показы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить