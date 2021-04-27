Хелависа прокомментировала проведение «Нашествия» в Серпухове

Лидер группы «Мельница» Хелависа прокомментировала проведение фестиваля «Нашествие» в подмосковном Серпухове.

«Мы очень-очень рады, что наконец пришло подтверждение, что фестиваль «Нашествие» в этом году состоится. Все мы там будем, надеемся увидеть и вас», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, «Нашествие» в этом году пройдёт на новом месте и новое — это всегда хорошо.

Как добавила Хелависа, будет рок-н-ролл, лето и красота.

«Берегите себя, не болейте», — отметила она.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.