Синоптик рассказала о погоде в Нижегородской области в майские праздники

Руководитель отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в майские праздники.

Об этом сообщает newsnn.ru.

В большинстве районов в первые дни мая прогнозируется облачность с прояснениями. Температура будет сохраняться на уровне +10...+13 ˚С, на северо-востоке +8...+10 ˚С. В ночное время ожидается 0...+5 ˚С.

«Первомайская неделя будет выражена именно волной холода с отрицательными отклонениями от нормы, температура по области будет +7…+14 ˚С», — заявила Мокеева.

Как ранее сообщало URA.RU, инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов предупредил о грозах в Пермском крае.