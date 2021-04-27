Умер сыгравший в «Белом солнце пустыни» актёр Кахи Кавсадзе

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Грузинский актёр театра и кино Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни, передаёт телеканал «Рустави 2».
Умер сыгравший в «Белом солнце пустыни» актёр Кахи Кавсадзе
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Сообщается, что в конце ноября 2020 года у артиста диагностировали коронавирусную инфекцию, его положили в больницу. Спустя некоторое время актёра выписали, однако в феврале вновь госпитализировали из-за ухудшения состояния.

Кавсадзе сыграл в десятках фильмов. Всесоюзную известность ему принесла роль Абдуллы в «Белом солнце пустыни».

Он также снялся в кинокартинах «Покаяние», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания» и других.

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