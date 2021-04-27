Синоптики прогнозируют в Петербурге дождь со снегом

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге во вторник, 27 апреля, обещают холодную и пасмурную погоду. Ожидается дождь, местами со снегом.
Синоптики прогнозируют в Петербурге дождь со снегом
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«Условия погоды в Северной столице будет определять периферия циклона, активизирующегося над Ивановской областью. Он сохранит в небе обширные облачные поля, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — с мокрым снегом», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе остаётся ниже климатической нормы на 2—3 °С. Днём около +5...+7 °С, по Ленинградкой области до +3...+8 °С. Ветер северо-восточный до 3—8 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов предупредил о грозах в Пермском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить