Синоптики прогнозируют в Петербурге дождь со снегом

В Санкт-Петербурге во вторник, 27 апреля, обещают холодную и пасмурную погоду. Ожидается дождь, местами со снегом.

Об этом пишет kp.ru.

«Условия погоды в Северной столице будет определять периферия циклона, активизирующегося над Ивановской областью. Он сохранит в небе обширные облачные поля, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — с мокрым снегом», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе остаётся ниже климатической нормы на 2—3 °С. Днём около +5...+7 °С, по Ленинградкой области до +3...+8 °С. Ветер северо-восточный до 3—8 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов предупредил о грозах в Пермском крае.