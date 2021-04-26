Минкультуры изменило устав МХАТа имени Горького
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Как сообщили RT в пресс-службе министерства, соответствующее решение было принято на фоне выявления нарушений во время проверки МХАТа «в целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций».
«В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент. Художественного руководителя театра принимает на работу директор по согласованию с Минкультуры России», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время временно исполняющим обязанности директора театра является Олег Михайлов, а его президентом остаётся народная артистка СССР Татьяна Доронина.
В декабре 2020 года Минкультуры выявило нарушения в работе МХАТа имени Горького. Материалы проверки были направлены в Генеральную прокуратуру.