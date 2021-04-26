​Минкультуры изменило устав МХАТа имени Горького

Министерство культуры России внесло изменения в устав Московского художественного академического театра имени М. Горького.

Как сообщили RT в пресс-службе министерства, соответствующее решение было принято на фоне выявления нарушений во время проверки МХАТа «в целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций».

«В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент. Художественного руководителя театра принимает на работу директор по согласованию с Минкультуры России», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время временно исполняющим обязанности директора театра является Олег Михайлов, а его президентом остаётся народная артистка СССР Татьяна Доронина.

В декабре 2020 года Минкультуры выявило нарушения в работе МХАТа имени Горького. Материалы проверки были направлены в Генеральную прокуратуру.