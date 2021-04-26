Синоптик рассказал, когда рассеется дымка над Томском

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Дымка, образовавшаяся над Томском в связи с сухой погодой и отсутствием ветра, по прогнозам синоптиков, должна рассеяться во вторник, 27 апреля, когда в город придут дожди.
Синоптик рассказал, когда рассеется дымка над Томском
  • © РИА Новости / Яков Андреев

Об этом сообщает vtomske.ru.

Дымка над областным центром наблюдается с 24—25 апреля. По информации регионального МЧС, с лесными пожарами она не связана.

«У нас стоит безветренная погода. Бывают порывы до 2 м/с, но этого мало для рассеивания частиц пыли. Завтра (27 апреля) ждём усиления ветра до 4—9 м/с, днём могут быть порывы до 14 м/с. Также во вторник ночью ожидаются дожди», — рассказала дежурный синоптик Гидрометцентра.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.

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