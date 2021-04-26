В Приморье синоптик рассказал об опасности тайфуна «Сурига»

Начальник Примгидромета Борис Кубай заявил, что тайфун «Сурига» представляет угрозу безопасности мореплавания из-за высоты волн.

Об этом пишет vostokmedia.com.

По словам специалиста, тайфун «отвернулся» от Филиппин, он сдвигается в океан и теряет мощность, постепенно становясь простым внетропическим циклоном.

«Несмотря на потерю энергии, он представляет угрозу безопасности мореплавания, поскольку высота волн в районе тайфуна может достигать 8—9 м», — уточнил Борис Кубай.

Он добавил, что на погоде в Приморье стихия, скорее всего, не отразится.

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