Метеорологи предупредили о грозах в Челябинской области

Короткая ссылка
В Челябинской области в начале мая синоптики прогнозируют первые грозы.
Метеорологи предупредили о грозах в Челябинской области
  • © imagebroker
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Гисметео.

«Первая гроза в Челябинской области прогнозируется на 4 мая. К этому дню дневные температуры повысятся до +22...+24 °С, ночные ожидаются до +9...+11 °С», — говорится в сообщении.

В области будет преобладать переменная облачность, возможны небольшие дожди. 26 и 29 апреля порывы ветра могут достигать 15—16 м/с. Кроме того, в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о грозе и тумане в Краснодарском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить