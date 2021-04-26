Метеорологи предупредили о грозах в Челябинской области

В Челябинской области в начале мая синоптики прогнозируют первые грозы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Гисметео.

«Первая гроза в Челябинской области прогнозируется на 4 мая. К этому дню дневные температуры повысятся до +22...+24 °С, ночные ожидаются до +9...+11 °С», — говорится в сообщении.

В области будет преобладать переменная облачность, возможны небольшие дожди. 26 и 29 апреля порывы ветра могут достигать 15—16 м/с. Кроме того, в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о грозе и тумане в Краснодарском крае.