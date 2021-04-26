Метеорологи предупредили о грозах в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Гисметео.
«Первая гроза в Челябинской области прогнозируется на 4 мая. К этому дню дневные температуры повысятся до +22...+24 °С, ночные ожидаются до +9...+11 °С», — говорится в сообщении.
В области будет преобладать переменная облачность, возможны небольшие дожди. 26 и 29 апреля порывы ветра могут достигать 15—16 м/с. Кроме того, в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).
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