В Санкт-Петербурге обещают мокрый снег

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В Санкт-Петербурге 26 апреля синоптики прогнозируют прохладную погоду и мокрый снег.
В Санкт-Петербурге обещают мокрый снег
  • © РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять западная периферия циклонического вихря. Он сохранит преимущественно облачную погоду, временами будут идти дожди, в отдельных районах с мокрым снегом», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура в городе держится ниже климатической нормы. В понедельник в городе будет до +5...+7 °С, по Ленинградской области — +3...+8 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.

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