В Санкт-Петербурге обещают мокрый снег

В Санкт-Петербурге 26 апреля синоптики прогнозируют прохладную погоду и мокрый снег.

Об этом сообщает kp.ru.

«Синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять западная периферия циклонического вихря. Он сохранит преимущественно облачную погоду, временами будут идти дожди, в отдельных районах с мокрым снегом», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура в городе держится ниже климатической нормы. В понедельник в городе будет до +5...+7 °С, по Ленинградской области — +3...+8 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.