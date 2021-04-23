Синоптики прогнозируют ливень в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Сегодня во второй половине дня пройдут ливневые дожди, возможно, грозы, может выпасть от 3 до 8 мм осадков. Но до начала ливневого процесса в городе температура повысится до +16...+18 °С. В ночь на субботу — погода облачная, временами дождь, может выпасть от 8 до 14 мм осадков. Температура воздуха в Москве +5...+7 °С, по области — от +2 до +7 °С. Завтра днём дождь пойдёт на убыль, во второй половине дня уже могут появляться просветы. Максимальная температура в городе — около +10 °С. Скорее всего, завтра будет перекрыт суточный максимум по осадкам, потому что за ночное и дневное время может выпасть больше 12 мм осадков, а суточный рекорд для 24 апреля составляет 12,1 мм, он наблюдался в 1891 году», — рассказала Позднякова.

По её словам, в воскресенье, 25 апреля, местами ожидается небольшой дождь, погода будет более облачной с прояснениями, но и более холодной.

«В ночные часы в Москве 0...+2 °С, по области — от 0 до +5 °С, дневная температура в Москве порядка +8...+10 °С, местами небольшой дождь возможен на все сутки. В начале следующей недели в ночные часы существенных осадков не ожидается, днём местами может начинаться небольшой дождь... Дневная температура в понедельник и во вторник — на уровне +8...+9 °С, только 28 апреля возможно, что дневная температура превысит отметку +10 °С», — заключила синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 23 апреля, ожидается до +16 °С.