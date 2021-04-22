В Керчи рассказали о работе по реставрации Митридатских лестниц

В Керчи рассказали о работе по ремонту и реставрации Митридатских лестниц.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Сейчас активно работают около 50 человек, мощение завершится в районе 1 числа, и подпорные стены уже практически доделаны. Была сделана очистка подпорных стен, некоторые полностью разбирались и делались заново», — заявил руководитель проекта реконструкции Константин Кононыхин.

По его словам, к 1 мая всё должно быть закончено.

Ранее ОТР сообщало, что на Измайловском острове в Москве завершилась реставрация внешнего убранства и фасадов Мостовой башни.