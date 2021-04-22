Ветеринар дал советы по профилактике бешенства у животных

Главный ветеринарный врач Рузаевской районной станции по борьбе с болезнями животных Олег Шумбасов дал советы по профилактике бешенства у питомцев.

«Самый эффективный способ — это вакцинация. Тем более она бесплатная. Мы постоянно даём объявления в газету, призываем население привозить питомцев на прививку», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, у болезни несколько стадий. Как отметил Шумбасов, животное можно спасти, если вовремя обратиться за помощью. Допустимое время — 24 часа с момента инфицирования.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.