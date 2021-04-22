«Музейный квартал» создадут в Сарапуле

«Музейный квартал» планируют создать в Сарапуле в 2021 году, заявил главный архитектор города Евгений Карманов.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Проект победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Новое пространство должно объединить некоторые общественные места с Красной площадью и набережной Камы.

Как отмечали в Центре территориального развития Удмуртии, новая территория в перспективе может стать визитной карточкой Сарапула. В квартале будут три музея, средняя и музыкальная школы, колледж. Планируется добавить городскую веранду и летний театр.

Ранее Nation News сообщало, что в Государственном Эрмитаже заявили о завершении реставрации двух экспонатов — скульптурного портрета императрицы Александры Фёдоровны и скульптуры «Психея, лишившаяся чувств».