«Музейный квартал» создадут в Сарапуле
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Проект победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Новое пространство должно объединить некоторые общественные места с Красной площадью и набережной Камы.
Как отмечали в Центре территориального развития Удмуртии, новая территория в перспективе может стать визитной карточкой Сарапула. В квартале будут три музея, средняя и музыкальная школы, колледж. Планируется добавить городскую веранду и летний театр.
Ранее Nation News сообщало, что в Государственном Эрмитаже заявили о завершении реставрации двух экспонатов — скульптурного портрета императрицы Александры Фёдоровны и скульптуры «Психея, лишившаяся чувств».