Ян Цапник рассказал, как попал в комедию «Любовь и монстры»

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Актёр Ян Цапник рассказал, как попал в комедию «Любовь и монстры», в которой сыграл одну из главных ролей.
Ян Цапник рассказал, как попал в комедию «Любовь и монстры»
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

«Мне прислали сценарий, я прочитал. Потом что-то добавил, что-то убавил под чутким руководством режиссёра Кати Краснер», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

В пандемию Цапник снялся в 15 фильмах. Как считает актёр, ему везёт.

«Меня приглашают талантливые режиссёры. И дело не в количестве, а в качестве материала», — сказал он.

Он добавил, что в каждой работе стараетсся не повторяться, а выкладывается на 100%.

Ранее актриса Виктория Пархоменко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своём дебюте в кино.

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