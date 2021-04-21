Синоптик рассказала, когда в Москву вернётся тёплая погода

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Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву вернётся тёплая погода.
Синоптик рассказала, когда в Москву вернётся тёплая погода
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«До конца апреля редкий день у нас будет без дождя, практически во все дни — дожди различной интенсивности. Что касается мая, пока модель показывает, что погода будет с осадками», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Позднякова, тепло вернётся лишь в начале мая и не сразу, примерно после 5-го числа.

«Во всяком случае так показывают модели. Но, скорее всего, супертепла на Первомай и на Пасху не ожидается», — добавила она.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области установится аномальная жара.

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