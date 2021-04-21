Актриса Пархоменко рассказала о своём дебюте в кино

Актриса Виктория Пархоменко рассказала о своём дебюте в кино.

«Это было на последнем курсе института. Меня позвали в свой короткий метр выпускники режиссёрского факультета. Фильм назывался «Репетиция». Когда мне поступило это предложение, я пошла советоваться к своему мастеру, народному артисту России Всеволоду Николаевичу Шиловскому», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила Пархоменко, Шиловский запрещал студентам сниматься в коротком метре в процессе обучения, но, прочитав сценарий, разрешил актрисе участвовать в этом проекте.

Кроме того, Пархоменко поделилась воспоминаниями о съёмках с актёрами старой школы.

«В кино мне посчастливилось поработать с народным артистом России Александром Васильевичем Панкратовым-Чёрным, с заслуженной артисткой России Ириной Вячеславовной Чериченко, с заслуженным артистом России Сергеем Феликсовичем Баталовым, с заслуженной артисткой России Татьяной Юрьевной Шатиловой и с Мариной Леонидовной Зубановой», — сказала она.

По словам актрисы, все они научили её самому главному — быть человеком.

Ранее заслуженный артист России Владимир Долинский в беседе с Nation News рассказал о новых проектах.