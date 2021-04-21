В Музее русского импрессионизма открывается выставка «Охотники за искусством»

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В Музее русского импрессионизма в Москве открывается выставка «Охотники за искусством».
В Музее русского импрессионизма открывается выставка «Охотники за искусством»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НТВ.

Экспозиция посвящена советским коллекционерам живописи. Одним из них был Игорь Санович. В его квартире на окраине столицы хранилась, например, работа Нико Пиросмани.

Всего представлено более 70 работ русского и советского модернизма первой трети XX века, которые редко демонстрируются широкой публике. Среди них — «Встреча» Бориса Кустодиева, «Три фигуры в поле» Казимира Малевича, «Трамвай» Александра Богомазова и «Женский портрет» Константина Коровина, передаёт портал мэра и правительства.

Выставка продлится до 29 августа.

Ранее Nation News сообщало, что в Государственном Эрмитаже заявили о завершении реставрации двух экспонатов — скульптурного портрета императрицы Александры Фёдоровны и скульптуры «Психея, лишившаяся чувств».

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