Эксперт предложил ввести в перечень профессий пункт «писатель»

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Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшаев предложил ввести профессию писателя в перечень профессий.
Эксперт предложил ввести в перечень профессий пункт «писатель»
  • Pixabay

Об этом сообщает Nation News.

В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», Замшаев заявил, что есть проблема социального статуса писателя.

«Ситуацию необходимо менять. Для начала надо ввести профессию писателя в перечень профессий. При этом Сергеем Шаргуновым была создана Ассоциация писателей и издателей России, куда вошли все крупные писательские союзы и издательства. Поэтому я надеюсь, что проблема социального статуса писателя изменится в лучшую сторону», — сказал эксперт.

Он также выразил мнение, что нужно открывать больше книжных магазинов в качестве площадки продвижения авторов.

Ранее, как сообщало ФАН, публицист, соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов оценил ситуацию в российской книжной отрасли.

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