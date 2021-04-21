Эксперт предложил ввести в перечень профессий пункт «писатель»

Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшаев предложил ввести профессию писателя в перечень профессий.

Об этом сообщает Nation News.

В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», Замшаев заявил, что есть проблема социального статуса писателя.

«Ситуацию необходимо менять. Для начала надо ввести профессию писателя в перечень профессий. При этом Сергеем Шаргуновым была создана Ассоциация писателей и издателей России, куда вошли все крупные писательские союзы и издательства. Поэтому я надеюсь, что проблема социального статуса писателя изменится в лучшую сторону», — сказал эксперт.

Он также выразил мнение, что нужно открывать больше книжных магазинов в качестве площадки продвижения авторов.

Ранее, как сообщало ФАН, публицист, соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов оценил ситуацию в российской книжной отрасли.