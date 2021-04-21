Эксперт оценил ситуацию в российской книжной отрасли

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Публицист, соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов оценил ситуацию в российской книжной отрасли.
Эксперт оценил ситуацию в российской книжной отрасли
  • Reuters

«Как вы думаете, сколько в России книжных магазинов? 1,5 тысячи. А в Париже их 700. У нас есть районные центры, где вообще нет книжных магазинов, а если есть, то только 30% от продаж — это книги», — заявил он в ходе онлайн-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

По его словам, те, кто не имеет возможности купить книгу офлайн, отправляются на сайты интернет-магазинов, но, чтобы это сделать, необходимо иметь мотивацию и знать, что именно искать.

«Чтобы стать читателем, нужно, чтобы книги находились вокруг тебя. Чтобы были нормальные и удобные библиотеки, не такие дисциплинарные, как в России, а также книжные магазины», — считает Куприянов.

Ранее, как сообщало Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.

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