В Союзе писателей Петербурга назвали самый популярный жанр литературы в России

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Заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшн пользуется большим спросом, чем художественная литература.
В Союзе писателей Петербурга назвали самый популярный жанр литературы в России
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Об этом сообщает Nation News.

Как отметила эксперт на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», известность современным писателям приносят премия, категория бестселлера и статьи критиков, но вместе с тем большую значимость имеют издательские проекты.

«Если раньше было принято продвигать серии книг, то сейчас издательство старается раскручивать индивидуальные проекты, продвигая своего автора везде с расчётом, что читатели оставят много отзывов», — пояснила Алфёрова.

В качестве примера она привела ярмарки нон-фикшн в Москве и Санкт-Петербурге.

«На таких ярмарках в первую очередь покупают громкие книги, о которых говорят, которые рекламируют. Бестселлеры покупает основная масса. Но есть и другие читатели, которые ищут конкретных авторов», — добавила эксперт.

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