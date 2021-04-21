Петербургский музей проведёт выставку о декоративно-прикладном искусстве Азербайджана
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Об этом сообщает Inforeactor.
Будут представлены ювелирные изделия, медная посуда и ковры конца XVIII — начала XX века. Куратор расскажет о символике восточных орнаментов и технике изготовления ковров.
Детям предложат принять участие в занятии в творческой мастерской.
Также запланированы концерт и мастер-класс.
Ранее Nation News сообщало, что в Государственном Эрмитаже заявили о завершении реставрации двух экспонатов — скульптурного портрета императрицы Александры Фёдоровны и скульптуры «Психея, лишившаяся чувств».