Петербургский музей проведёт выставку о декоративно-прикладном искусстве Азербайджана

Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге организует семейную программу «Ковёр-самолёт: путешествие на Восток» 25 апреля. Гости смогут посетить выставку о декоративно-прикладном искусстве Азербайджана.

Об этом сообщает Inforeactor.

Будут представлены ювелирные изделия, медная посуда и ковры конца XVIII — начала XX века. Куратор расскажет о символике восточных орнаментов и технике изготовления ковров.

Детям предложат принять участие в занятии в творческой мастерской.

Также запланированы концерт и мастер-класс.

Ранее Nation News сообщало, что в Государственном Эрмитаже заявили о завершении реставрации двух экспонатов — скульптурного портрета императрицы Александры Фёдоровны и скульптуры «Психея, лишившаяся чувств».