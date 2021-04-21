Жителей Татарстана предупредили о штормовом ветре

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В Татарстане в четверг, 22 апреля, ожидается похолодание, а также сильный ветер с порывами до 15—20 м/с.
Жителей Татарстана предупредили о штормовом ветре
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

В ночь на 22 апреля существенных осадков не прогнозируется, а днём и вечером пройдут дожди. Помимо этого, скорость ветра при порывах будет достигать 15—20 м/с.

Температура воздуха ночью от -2 до +3 °С, а в восточных районах Татарстана похолодает до -7 °С. Днём потеплеет до +7... +12 °С, а на востоке республики — до +16 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области установится аномальная жара.

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