Андрей Иванов рассказал об экранизациях своих книг

Писатель Алексей Иванов рассказал об экранизациях своих книг.

«Пищеблок» в виде фильма получился бы традиционным ужастиком, каковым он ни в коем случае не является. А в формате сериала можно рассказать всю историю — не только про вампиров, но ещё и про дружбу, про любовь и про советскую власть», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, для «Пищеблока» формат сериала обладает большим потенциалом.

В случае с экранизацией романа «Общаги-на-Крови» Иванов отметил, что это яркая и злая книга и фильм Романа Васьянова получился таким же.

«Фильм и роман совпали друг с другом мироощущением своих создателей. К тому же для меня роман был дебютом в серьёзной литературе, а для Васьянова — дебютом в режиссуре», — сказал писатель.

В настоящее время идёт работа ещё над одним фильмом по произведению Иванова — «Сердце пармы». По словам писателя, съёмки организованы в декорациях в Подмосковье и в реальных ландшафтах на Урале.

«Если «Общага» — драма, «Пищеблок» — психоделика, то «Сердце пармы» — огромный эпос, он нуждается в эпическом пространстве», — добавил Иванов.

Ранее писатель Сергей Лукьяненко в беседе с «Газетой.Ru» предложил учредить премию имени Татьяны Поляковой.