Синоптики прогнозируют прохладную погоду и дождь в Петербурге

В Санкт-Петербурге синоптики обещают +8 °С и дожди.

Об этом пишет kp.ru.

«21 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Утром без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток не поднимется выше +8 °С. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в сообщении петербургского гидрометцентра.

Утром в городе +6,4 °С, давление 757 мм ртутного столба, влажность 58%.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае.