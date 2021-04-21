Синоптики прогнозируют прохладную погоду и дождь в Петербурге

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге синоптики обещают +8 °С и дожди.
Синоптики прогнозируют прохладную погоду и дождь в Петербурге
  • globallookpress.com

Об этом пишет kp.ru.

«21 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Утром без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток не поднимется выше +8 °С. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в сообщении петербургского гидрометцентра.

Утром в городе +6,4 °С, давление 757 мм ртутного столба, влажность 58%.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить