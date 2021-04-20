В Москве пройдёт конкурс для архитекторов по благоустройству Херсонеса

Эксперты фонда «Моя история» при поддержке ИКОМОС, Россия приняли решение объявить конкурс среди молодых архитекторов и реставраторов на лучшие варианты оформления дорожно-тропиночной сети и навигации для музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Об этом сообщает НСН.

10 апреля состоялось заседание совета ИКОМОС, Россия, на котором обсудили вопрос о благоустройстве Херсонеса.

Татьяна Виноградова, профессор кафедры ЮНЕСКО, представитель Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), побывала на территории Херсонеса и оценила результаты совместной работы фонда «Моя история» и музея-заповедника.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с фондом «Моя история» запустил проект видеогида «Херсонес: вспомни, где всё начиналось» по памятникам древней Корсуни на мультимедийном сервисе Okko.