Зимний дворец в Петербурге вошёл в рейтинг лучших дворцов мира

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Зимний дворец в Петербурге занял третье место в рейтинге лучших дворцов мира по итогам опроса, проведённого архитектурным порталом Homedit.com.
Зимний дворец в Петербурге вошёл в рейтинг лучших дворцов мира
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor.

Первое место в рейтинге занял Букингемский дворец, набравший 80 баллов из 100 возможных. Вслед за ним расположился баварский дворец Нойшванштайн — 78 баллов. Зимний дворец набрал 69 баллов, заняв третье место в рейтинге.

В десятке лидеров также оказались Версаль, Королевский дворец в Мадриде, Шенбрунн в Вене, Запретный город в Пекине и дворец Топкапы в Стамбуле.

При оценке дворцов учитывался рейтинг объекта на портале TripAdvisor и ежемесячные поисковые запросы в интернете.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.

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