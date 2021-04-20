Синоптики прогнозируют похолодание в Петербурге

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По сообщениям Гидрометцентра, вторник, 20 апреля, в Санкт-Петербурге будет ясным и сухим, но уже на следующий день в город придут дожди и небольшое похолодание.
Синоптики прогнозируют похолодание в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Во вторник в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днём составит +11...+13 °С. Атмосферное давление будет понижаться», — сообщает Гидрометцентр.

Утром и днём 21 апреля ожидаются дожди, возможно, с мокрым снегом. Температура упадёт до +2 °С ночью, а днём не поднимется выше +7 °С.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае.

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