Синоптики прогнозируют похолодание в Петербурге

По сообщениям Гидрометцентра, вторник, 20 апреля, в Санкт-Петербурге будет ясным и сухим, но уже на следующий день в город придут дожди и небольшое похолодание.

РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. «Во вторник в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днём составит +11...+13 °С. Атмосферное давление будет понижаться», — сообщает Гидрометцентр. Утром и днём 21 апреля ожидаются дожди, возможно, с мокрым снегом. Температура упадёт до +2 °С ночью, а днём не поднимется выше +7 °С. Как ранее сообщало информагентство URA.RU, синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае.