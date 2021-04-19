Синоптики предупредили о похолодании в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается похолодание со среды, 21 апреля.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Похолодание начнётся со среды. 21 апреля утром и днём ожидаются осадки, местами небольшие в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью будет восточных направлений, слабый, днём северо-восточный, северный, умеренный», — заявили синоптики.

По прогнозу, ночью будет +2...+4 °С, днём +5...+7 °С. Также возможно понижение атмосферного давления.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае.