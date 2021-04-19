Власти Ленобласти рассказали о реставрации крепости Копорье

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На территории крепости Копорье в Ленинградской области начались восстановительные работы.
Власти Ленобласти рассказали о реставрации крепости Копорье
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на региональную администрацию.

В настоящее время работы будут идти за счёт областного бюджета. Полномасштабная реставрация начнётся, когда будет найдено необходимое финансирование.

Специалистам предстоит, в частности, восстановить кирпичную кладку, вход в крепость и подъездной мост.

Крепость — памятник культурного наследия федерального значения. Первое упоминание о ней можно найти в новгородских летописях за 1240 год. Объект сохранился в том виде, в котором сформировался в первой трети XVI века (с некоторыми участками кладки 1297 года).

Ранее ОТР сообщало, что на Измайловском острове в Москве завершилась реставрация внешнего убранства и фасадов Мостовой башни.

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