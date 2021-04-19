В Москве установили восемь новых монументов и памятных знаков в 2020 году

В Москве установили восемь новых статуй, монументов и памятных знаков в 2020 году.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

В частности, монумент железнодорожникам — участникам Великой Отечественной войны был открыт летом к профессиональному празднику работников железной дороги. Он расположен на территории сквера на Комсомольской площади.

Ещё один монумент — памятник руководителю отечественной атомной отрасли и трижды Герою Социалистического Труда Ефиму Славскому.

Также в столице появилась скульптурная композиция Театра имени Евгения Вахтангова, монумент основоположникам самбо, памятник основателю Союза архитекторов СССР Каро Алабяну, памятный знак в честь дивизии московского народного ополчения, бюст хирургу Виктору Савельеву и памятный знак протопопа Аввакума.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».