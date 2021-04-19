В Омской области синоптики обещают похолодание до -15 °С и снег

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают о возвращении морозов в Омскую область.
В Омской области синоптики обещают похолодание до -15 °С и снег
  • Pixabay

Об этом сообщает Gorod55.

В ночь на вторник, 20 апреля, синоптики обещают похолодание до -15 °С. Днём потеплеет до +8 °С. Местами пройдёт небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер северный будет дуть со скоростью 4—9 м/с ночью, а днём направление изменится на западное, скорость увеличится до 7—12 м/с, местами до 18 м/с.

В среду, 21 апреля, прохладная и дождливая погода сохранится. Днём возможно потепление до +11 °С. Ветер северо-западный, северный 8—13 м/с.

В четверг, 22 апреля, ожидается потепление до +17 °С, без осадков. Ветер северо-восточный 5—10 м/с.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае.

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