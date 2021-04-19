В МЧС рассказали о возможных сроках ледохода в ХМАО

Начало ледохода на Оби и Иртыше в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается в первой декаде мая.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Сейчас ледоход идёт по реке Конде (приток Иртыша) в районе Урая. На самом Иртыше голова ледохода находится на границе с Казахстаном, а на Оби — в Томской области, это чуть больше 800 км от нас», — заявили в ведомстве.

Как отметили спасатели, на некоторых участках Оби может появиться отдельная голова ледохода, поскольку на некоторых участках лёд уже потерял свою прочность. Для предотвращения наводнений 22 и 23 апреля пройдут взрывные работы.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время совещания поручил правительству держать ситуацию с угрозой паводка под контролем.