В МЧС рассказали о возможных сроках ледохода в ХМАО

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Начало ледохода на Оби и Иртыше в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается в первой декаде мая.
В МЧС рассказали о возможных сроках ледохода в ХМАО
  • © РИА Новости / Константин Родиков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Сейчас ледоход идёт по реке Конде (приток Иртыша) в районе Урая. На самом Иртыше голова ледохода находится на границе с Казахстаном, а на Оби — в Томской области, это чуть больше 800 км от нас», — заявили в ведомстве.

Как отметили спасатели, на некоторых участках Оби может появиться отдельная голова ледохода, поскольку на некоторых участках лёд уже потерял свою прочность. Для предотвращения наводнений 22 и 23 апреля пройдут взрывные работы.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время совещания поручил правительству держать ситуацию с угрозой паводка под контролем.

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