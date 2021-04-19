В Петербурге направят 10 млн рублей на ремонт городских фонтанов
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Получателем средств будет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
«Предоставление субсидии будет способствовать поддержанию надлежащего технического состояния и внешнего вида фонтанов и фонтанных комплексов Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении.
Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».