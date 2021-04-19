В Петербурге направят 10 млн рублей на ремонт городских фонтанов

Из бюджета Санкт-Петербурга планируют направить более 10 млн рублей на ремонт городских фонтанов.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Получателем средств будет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«Предоставление субсидии будет способствовать поддержанию надлежащего технического состояния и внешнего вида фонтанов и фонтанных комплексов Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».