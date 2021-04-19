В Ростовской области вводят особый противопожарный режим с 29 апреля

Особый противопожарный режим вводят в Ростовской области с 29 апреля по 17 октября.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В указанный период будет запрещено разводить костры, заниматься палом сухой травы, камыша, сжигать мусор.

Контролировать обстановку будут 20 тыс. человек, из которых 14 тыс. — добровольцы. Территорию населённых пунктов станут патрулировать местные жители и добровольные пожарные формирования.

Ранее начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.