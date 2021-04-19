В Ростовской области ожидается гроза с порывистым ветром

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Днём 19 апреля в отдельных районах Ростовской области возможна гроза, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В Ростовской области ожидается гроза с порывистым ветром
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Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru.    

Во время грозы юго-восточный ветер может усилиться до 15—18 м/с.

Во второй половине дня в регионе прогнозируется кратковременный дождь, температура воздуха +13…+18 °С, в южных и восточных районах — до +23 °С.

Рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет дождливой, но тёплой. Дожди будут идти вплоть до пятницы, 23 апреля. Температура воздуха по ночам от +6 °С до +10 °С, днём +16…+18 °С.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае.

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