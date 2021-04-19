Премьера сериала «Вне себя» состоится осенью 2021 года

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Премьера многосерийного триллера «Вне себя» состоится на телеканале ТНТ осенью 2021 года.
Премьера сериала «Вне себя» состоится осенью 2021 года
  • Фото со съёмок сериала «Вне себя»
  • © Пресс-служба ТНТ

Как сообщили в пресс-службе канала, роли в сериале исполняют Евгений Стычкин, Елена Лядова, Евгений Цыганов и другие.

Продюсерами проекта выступили Евгений Никишов и Валерий Федорович. За сценарий отвечал Андрей Золотарёв («Лёд», «Триггер»).

«Это сюрреалистический триллер с большим количеством чёрной комедии и очень быстро развивающимся сюжетом. Тут и криминальные сюжетные повороты, и смешение жанров, и идея, что реальность не так проста, как кажется», — отметил шоураннер проекта Александр Дулерайн.

По сюжету главный герой страдает провалами в памяти. Его окружают фантомы, в том числе жена и её любовник, которых уже нет в живых. Герой пытается вылечиться, вернуть память и получить опеку над маленьким сыном. Для этого мужчина берётся за расследование смерти жены, в ходе которого раскрывается много неожиданных подробностей.

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